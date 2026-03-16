Super Terra scoperta vicino a noi | quanto ci vuole a raggiungere il pianeta

A circa dieci anni luce dalla Terra, gli astronomi hanno individuato un nuovo pianeta chiamato GJ 887d, classificato come super Terra. Questo pianeta si trova nella zona abitabile della stella Gliese 887, suscitando grande interesse tra gli scienziati. La scoperta ha coinvolto strumenti avanzati e analisi dettagliate delle caratteristiche orbitali del corpo celeste. La distanza e le sue condizioni rendono il pianeta un soggetto di studio prioritario.

A circa 10 anni luce da noi si nasconde un mondo che sta già accendendo i sogni degli astronomi di tutto il pianeta: si chiama GJ 887d, una super Terra situata nella cosiddetta zona abitabile della stella Gliese 887. A differenza di molti altri esopianeti, questo corpo celeste possiede caratteristiche uniche che lo rendono una meta di studio tra le più promettenti mai identificate: potrebbe infatti ospitare un’atmosfera densa e, di conseguenza, acqua liquida sulla sua superficie, condizioni necessarie per lo sviluppo di forme di vita. La NASA definisce la zona abitabile come «la distanza da una stella alla quale l’acqua liquida potrebbe esistere sulla superficie dei pianeti in orbita», una fascia ideale, spesso chiamata “zona di Riccioli d’oro”, dove il clima non è né troppo torrido né eccessivamente gelido. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Super Terra scoperta “vicino” a noi: quanto ci vuole a raggiungere il pianeta Articoli correlati Super Terra con atmosfera e vita possibili scoperta “vicino” a noi: il tempo per raggiungere il pianetaGrazie agli spettrografi HARPS ed ESPRESSO i ricercatori hanno scoperto una Super Terra in orbita attorno alla stella GJ 887 (Gliese 887). Sanità, il gap delle distanze e una domanda che divide l’Italia: quanto ci vuole per raggiungere un ospedale?Sanità, la mappa dei minuti per arrivare in ospedale svela un’Italia divisa tra centri urbani protetti e territori isolati. This Survival Crafter Gives You A Reason To Keep Digging – AETHUS Una raccolta di contenuti su Super Terra Temi più discussi: Osservazioni ad alta precisione rivelano la terza enorme super-Terra a 91 anni luce di distanza; Chiara, studia i diamanti (brutti) e super profondi che vengono dal centro della Terra; Piero, il super pacifista tradito da un ’selfie’. Si raffigura morto in battaglia contro la guerra; Scoperto un pianeta caldo e massiccio in orbita attorno a una giovane stella nana. Super Terra con atmosfera e vita possibili scoperta vicino a noi: il tempo per raggiungere il pianetaGrazie agli spettrografi HARPS ed ESPRESSO i ricercatori hanno scoperto una Super Terra in orbita attorno alla stella GJ 887 (Gliese 887) ... fanpage.it Una nuova super-Terra rocciosa è stata scoperta grazie al satellite TESSUtilizzando i dati del satellite TESS, gli astronomi hanno scoperto una nuova super-Terra situata a circa 83 anni luce dalla Terra. E con ulteriori osservazioni, potrebbero essere scoperti nuovi piane ... notebookcheck.it Il guru dice: oggi in terra francese si corre il super - facebook.com facebook