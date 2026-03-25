Una roba incredibile | Mara Venier cambia casa all’improvviso Milano-Roma in 24 ore e il retroscena del trasloco non desiderato

In meno di un giorno, Mara Venier ha deciso di lasciare la sua abitazione, spostandosi da Milano a Roma in sole 24 ore. Il trasferimento, avvenuto in modo repentino, ha coinvolto la chiusura di una proprietà e l'apertura di un nuovo domicilio nella capitale. La scelta e i dettagli di questo trasloco sono stati resi noti attraverso fonti vicine alla conduttrice.

Ventiquattr’ore. Tanto è bastato a Mara Venier per chiudere una casa, attraversare mezza Italia e ricominciare da capo. Un trasloco lampo, quasi surreale, raccontato senza filtri dal marito Nicola Carraro sui social: “Trasloco fatto! Mara ha fatto il trasloco in 24 ore, Milano – Roma una roba incredibile”. Dietro quella frase c’è la fine di un capitolo importante: l’addio al superattico romano con vista su San Pietro, casa storica della coppia, e l’inizio di una nuova fase, in un’altra abitazione sempre nella Capitale. Il trasferimento, per quanto rapido, non è stato certo improvvisato. Dentro quelle “24 ore” ci sono anche gli oggetti e i ricordi accumulati a Milano, dove i due avevano vissuto per circa un anno nel 2025, durante il periodo delle cure di Carraro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mara Venier trasloca “in meno di 24 ore”, la nuova casa a Roma in ricordo di Enrica BonaccortiIl superattico romano con vista su San Pietro non è più la casa di Mara Venier e Nicola Carraro.

Tutto quello che riguarda Mara Venier

Temi più discussi: Mara Venier cambia casa, il trasloco flash. Il marito Nicola Carraro: Milano-Roma in 24 ore, una cosa incredibile. Dove vivono ora; Mara Venier trasloca in meno di 24 ore, la nuova casa a Roma in ricordo di Enrica Bonaccorti; Mara Venier e Nicola Carraro, trasloco lampo a Roma: nuova casa a Ponte Milvio; Mara Venier e Nicola Carraro hanno traslocato in una nuova casa a Roma in tempi record.

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Mara Venier e Nicola Carraro traslocano: nuova casa a Roma #maravenier x.com