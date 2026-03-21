Nicola Carraro ha annunciato sui social di dover lasciare la casa in cui vive da tempo con Mara Venier, parlando di un trasloco che non avrebbe scelto volontariamente. Ha scritto che stanno per inscatolare le sue cose, confermando così la decisione di trasferirsi. La coppia si appresta a lasciare un’abitazione che ha rappresentato un luogo di ricordi felici e di momenti condivisi.

“Si trasloca, stanno per inscatolarmi”. Queste sono le parole di Nicola Carraro sui social: è dunque arrivato il momento di lasciare la casa dei loro sogni, che hanno tanto amato e che è stato teatro di ricordi felici. Il trasloco di Mara Venier e Nicola Carraro non è stato “desiderato”, ma si è reso necessario: da tempo la conduttrice stava cercando una nuova abitazione, e la stava aiutando anche Enrica Bonaccorti nella ricerca. Mara Venier e Nicola Carraro, il trasloco. “Un disastro, guardate un po’. scatoloni, piatti, stanno portando via i letti”. A fare chiarezza sul trasloco è stato Nicola Carraro, che ha parlato di una nuova casa. Ma non è una novità: qualche giorno fa, durante un’intervista a La Stampa, dopo la scomparsa di Enrica Bonaccorti, la conduttrice di Domenica In aveva ricordato l’amica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mara Venier e Nicola Carraro, il motivo del trasloco “non desiderato”

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