Firenze giornata in ricordo di Guido Biagi per i 100 anni dalla scomparsa
Firenze celebra il centenario della scomparsa di Guido Biagi, figura di rilievo nella cultura italiana. La Biblioteca Medicea Laurenziana organizza una giornata dedicata a lui, offrendo opportunità di confronto e approfondimento sulla sua vita e il suo contributo. Un'occasione per conoscere meglio la storia e il ruolo di Biagi nel panorama culturale della città.
Firenze, 27 gennaio 2026 - Nel centenario della scomparsa di Guido Biagi, che fu direttore della Biblioteca Medicea Laurenziana per oltre trent’anni (1889-1924), la Biblioteca rende omaggio alla sua figura con una giornata di incontro e riflessione. Saranno presenti: il direttore Francesca Gallori per i saluti istituzionali, e dopo l'introduzione di Giuseppe Zambarbieri ci saranno gli interventi di Franca Arduini, Marino Biondi e Rossano De Laurentiis. L'appuntamento è il 29 gennaio, alle ore 15, presso la Sala D'Elci della Biblioteca Medicea Laurenziana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
