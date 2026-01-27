Firenze giornata in ricordo di Guido Biagi per i 100 anni dalla scomparsa

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze celebra il centenario della scomparsa di Guido Biagi, figura di rilievo nella cultura italiana. La Biblioteca Medicea Laurenziana organizza una giornata dedicata a lui, offrendo opportunità di confronto e approfondimento sulla sua vita e il suo contributo. Un'occasione per conoscere meglio la storia e il ruolo di Biagi nel panorama culturale della città.

Firenze, 27 gennaio 2026 - Nel centenario della scomparsa di Guido Biagi, che fu direttore della Biblioteca Medicea Laurenziana per oltre trent’anni (1889-1924),  la Biblioteca rende omaggio alla sua figura con una giornata di incontro e riflessione. Saranno presenti: il direttore Francesca Gallori per i saluti istituzionali, e dopo l'introduzione di Giuseppe Zambarbieri ci saranno gli interventi di Franca Arduini, Marino Biondi e Rossano De Laurentiis. L'appuntamento è il 29 gennaio, alle ore 15, presso la Sala D'Elci della Biblioteca Medicea Laurenziana. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze giornata in ricordo di guido biagi per i 100 anni dalla scomparsa

© Lanazione.it - Firenze, giornata in ricordo di Guido Biagi per i 100 anni dalla scomparsa

Approfondimenti su Firenze Guido Biagi

Il ricordo del professor Alberto Fatucchi a 100 anni dalla sua nascita

Il 15 dicembre ad Arezzo si terrà un evento commemorativo in occasione del centenario della nascita del professor Alberto Fatucchi.

L’omaggio a Eleuteri. Castiglione ricorda il pilota a 100 anni dalla scomparsa

Castiglione rende omaggio a Eleuteri, a cent’anni dalla scomparsa del pilota.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Firenze Guido Biagi

Argomenti discussi: Aned Firenze: Il Giorno della Memoria sia sprone per la difesa dei valori della Costituzione. Tutte le iniziative a Firenze – ASCOLTA; Il Giorno della Memoria: gli appuntamenti a Firenze; Le lezioni del Giorno della Memoria 2026; Diverse iniziative in programma per il Giorno della Memoria a Firenze.

firenze giornata in ricordoFirenze, giornata in ricordo di Guido Biagi per i 100 anni dalla scomparsaIl 29 gennaio presso la Sala D'Elci della Biblioteca Medicea Laurenziana, a ingresso libero fino a esaurimento post ... msn.com

firenze giornata in ricordoGiornata della Memoria: le iniziative in Toscana per il ricordoDai momenti di condivisione dedicati soprattutto alle nuove generazioni, fino alla seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana al memoriale delle deportazioni. A Pisa una mostra sui Giusti tr ... rainews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.