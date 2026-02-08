A Torrette, i residenti aspettavano da tempo una soluzione al problema dell’amianto sulla Centrale del Latte. Ora, finalmente, è stato avviato un intervento per rimuovere le lastre di amianto dal tetto dell’edificio. Le operazioni sono iniziate questa settimana, con il personale specializzato che sta lavorando per mettere in sicurezza l’area e smantellare le parti pericolose. La comunità spera che questa operazione porti a un miglioramento della qualità dell’aria e alla fine di anni di preoccupazioni.

Un passo importante per la risoluzione di un problema annoso a Torrette, quello riguardante l’ amianto alla Centrale del Latte. Giovedì si è svolta un’assemblea pubblica del Ctp7, avente come tema principale la messa in sicurezza preventiva delle tettoie della struttura. All’incontro hanno partecipato gli assessori Zinni, Tombolini, Berardinelli e Andreoli. Tante le domande dei cittadini, a cui l’amministrazione ha prontamente risposto. Grazie alla proficua interlocuzione avvenuta nelle settimane precedenti tra il Comitato Via l’Amianto da Torrette e la giunta, "abbiamo ottenuto la presa in carico, da parte dell’amministrazione di un problema annoso e molto sentito da noi cittadini", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Centrale del Latte, via l'amianto dal tetto

