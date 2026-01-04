Le guardie ambientali. Nuova intesa con la giunta. C’è l’accordo fino al 2028.

Il Comune ha rinnovato la convenzione con le Guardie ambientali metropolitane per il triennio 2026-2028, rafforzando la collaborazione e ampliando il ruolo delle guardie. Oltre al contrasto all’abbandono dei rifiuti, le guardie svolgeranno attività di tutela ambientale più ampia, contribuendo alla salvaguardia del territorio e alla promozione di pratiche sostenibili. La nuova intesa segna un passo importante nella gestione condivisa delle questioni ambientali in città.

Entra in una nuova fase la collaborazione tra il Comune e il Corpo guardie ambientali metropolitane. La Giunta ha infatti rinnovato per il triennio 2026-2028 la convenzione con l’associazione di volontariato, ma con un perimetro di intervento che va ben oltre quello che, fino a pochi anni fa, era il ruolo più visibile (e spesso anche più discusso) delle guardie ambientali: il contrasto all’abbandono dei rifiuti. Lo schema di convenzione chiarisce che l’obiettivo è "garantire interventi di protezione civile tempestivi ed efficaci, a tutela e salvaguardia dei cittadini", attraverso il coinvolgimento dei volontari delle Gam in attività di monitoraggio, prevenzione e gestione delle emergenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

