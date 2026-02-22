Processo a Zuckerberg | I nostri social non creano dipendenza Ma minori e truffe restano dentro

Zuckerberg afferma che i social non generano dipendenza, ma molti minori rimangono coinvolti in truffe online. La causa principale è la difficoltà di monitorare le attività dei giovani utenti e di contrastare le truffe che si diffondono sulle piattaforme. Le statistiche indicano un aumento di segnalazioni di truffe tra gli utenti più giovani, che spesso non riconoscono i rischi. La situazione resta complessa e richiede interventi più efficaci.

Fermi tutti! In senso metaforico, muovetevi come volete, digitalmente sui social però sta accadendo qualcosa, forse. Nel senso che a qualcuno sta cadendo la maschera (e no, non parlo degli Epstein Files, sui quali i social, tra complottisti che incolpano Bill Gates della pandemia e immagini generate da AI, stanno facendo un gran casino). Riassumo il fatto: pochi giorni fa, il 18 febbraio, in aula a Los Angeles, Zuckerberg ha testimoniato nel processo che prova a spostare la discussione dai “contenuti” al design, rispondendo a un’accusa precisa: avete progettato Instagram e Facebook per massimizzare permanenza e dipendenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Processo ai social, Zuckerberg sul banco dei testimoni: creano dipendenza nei minori?Mark Zuckerberg si trova sul banco dei testimoni in un processo in California, accusato di aver contribuito alla dipendenza dei giovani dai social network.

Dipendenza da social media, Zuckerberg testimonia al processoMark Zuckerberg, CEO di Meta, ha testimoniato a Los Angeles in un processo che accusa i social media di danneggiare i giovani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Al primo storico processo sulla dipendenza dai social, Zuckerberg ha provato a fare il finto tonto; Usa, Zuckerberg in aula si scusa per il filtro Instagram under 13 che non ha funzionato; Con l’algoritmo crea dipendenza nei minori a scopo di lucro: il primo processo contro Mark Zuckerberg; Zuckerberg a processo: I social come la droga,una rovina per i giovani.

PROCESSO A ZUCKERBERG/ Dipendenza da social, la colpa è di Mark, ma chi gli ha ‘regalato’ i 13enni?Mark Zuckerberg è comparso in tribunale a Los Angeles per difendersi dall'accusa di manipolare i bambini attraverso i social di Meta ... ilsussidiario.net

Zuckerberg in tribunale in Usa, a processo su dipendenza da socialMark Zuckerberg testimonia a Los Angeles ad un processo storico sulla dipendenza dai social media, rispondendo agli avvocati della 'vittima' che accusa Instagram e altre piattaforme di essere ... ansa.it

#TG2000 - Dipendenza social nei #giovani, #Zuckerberg alla sbarra a #LosAngeles in processo storico #20febbraio #META #Facebook #Instagram #SocialNetwork #esteri #TV2000 @tg2000it x.com

In California è in corso un processo storico, per valutare i danni sulla salute mentale dei giovani e sulla creazione deliberata di dipendenza da parte di piattaforme social come Facebook e Instagram. Ieri a testimoniare è stato chiamato Mark Zuckerberg. La rifl - facebook.com facebook