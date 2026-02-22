Morte del piccolo Domenico | i Nas tornano all' ospedale Monaldi

I Carabinieri del Nas indagano sull’incidente che ha causato la morte del piccolo Domenico, avvenuta ieri all’ospedale Monaldi. La causa principale sembra essere un possibile errore nella gestione medica, che ha portato a complicazioni per il bambino di cinque anni. Le verifiche si concentrano sui protocolli adottati e sui farmaci somministrati. I risultati delle ispezioni potrebbero chiarire eventuali responsabilità nel tragico evento. Le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

Continuano anche oggi le verifiche dei Carabinieri del Nas riguardo alla morte del piccolo Domenico, avvenuta ieri all'ospedale Monaldi. Questa mattina i militari sono tornati nella struttura ospedaliera nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli. Ieri erano stati notificati avvisi di garanzia a sei operatori sanitari indagati, con contestuale sequestro dei loro telefoni cellulari. Intanto, continua il "pellegrinaggio" all'esterno del nosocomio partenopeo di cittadini comuni, coppie di giovani fidanzati, padri con figli al seguito. Tutti si stanno radunando per rendere omaggio al piccolo Domenico, il bimbo morto ieri a cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato.

