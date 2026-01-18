Arezzo la benedizione degli animali | la tradizione rivive negli scatti di Felice Rogialli

A Bagnoro, nel comune di Arezzo, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. L’evento, che si tiene ogni anno, rappresenta un momento di condivisione e rispetto per gli animali, rispettando una tradizione radicata nella cultura locale. Le fotografie di Felice Rogialli documentano questa ricorrenza, testimonianza di un patrimonio che si tramanda nel tempo.

Oggi, domenica 18 gennaio 2026, a Bagnoro si è rinnovato il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. L'iniziativa, organizzata dalla parrocchia di Sant'Eugenia insieme alla Pro Loco, ha richiamato come ogni anno una grande partecipazione, confermandosi un momento molto sentito dalla comunità e capace di unire tradizione, fede e territorio.

Tradizione Torna la festa di S. Antonio Abate. Benedizione degli animali e tanti eventi

Torna la festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, in corso Bersaglieri. Domenica si svolgeranno la benedizione degli animali e diversi eventi culturali, religiosi e ricreativi. L'iniziativa, molto amata dalla comunità di Borgo Sant’Antonio, offre un programma vario che include celebrazioni, spettacoli, visite guidate e momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare il senso di tradizione e comunità nel territorio.

Torna la benedizione degli animali a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino torna l’appuntamento con la benedizione degli animali, previsto per domenica 18 gennaio alle ore 11. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni locali, offrendo l’opportunità di celebrare il rapporto tra persone e animali domestici. Un momento di riflessione e di condivisione, aperto a tutti i cittadini e amanti degli animali della comunità.

