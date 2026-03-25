Un successo l’ultimo Festival del Romance italiano | un appuntamento fisso per gli amanti del genere

L’ultimo Festival del Romance italiano si è svolto a Milano all’inizio di marzo, attirando circa 300 autori e più di 4.000 lettori. L’evento, che si tiene dal 2019, rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati del genere, consolidando la sua presenza nel panorama letterario italiano.

Il primo Festival del Romance italiano si è svolto nel 2019 e anche l’ultimo è stato un successo; si è tenuto a Milano all’inizio di marzo con 300 autori e più di 4000 lettori. Del resto il romance, che un tempo si chiamava rosa, è sempre stato apprezzato dai lettori e il FRI è considerato l’appuntamento fisso per chi ama il genere, ormai declinato in molte sfumature. L’idea è nata nel 2018 a Lidia Ottelli, è stata lei a dar vita a un evento che in Italia non esisteva. Porre al centro l’amore per la lettura e per il romance, dare uno spazio a una community, una grande famiglia che vuole festeggiare con questo Festival la sua passione per i libri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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