Sanremo 2026 Max Pezzali ospite fisso a bordo della nave del Festival

Per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, Max Pezzali sarà il primo ospite fisso a bordo della nave del festival. La sua presenza rappresenta un importante momento di connessione tra musica italiana e l’evento, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare i suoi successi in un contesto esclusivo e coinvolgente.

Max Pezzali è il primo ospite dell'edizione numero 76 del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio. Lo ha annunciato ieri sera il conduttore e direttore artistico Carlo Conti intervenendo al Tg1. Quest'anno l'unico e solo protagonista di quello che accadrà sul 'palco sul mare' sarà il cantautore pavese: cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali. Si esibirà ogni sera a bordo della nave del Festival. "Avete presente quella nave davanti a Sanremo dove di solito si alternano i protagonisti? Quest'anno su quel palco ci sarà un unico grande nome.

