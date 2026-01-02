Laboratorio di scrittura dedicato al genere romance

Il progetto Area 51 di Music Academy apre un nuovo laboratorio di scrittura creativa dedicato al genere Romance. Guidato dalla scrittrice Lea Landucci, il corso offre un approfondimento sulle tecniche narrative e le dinamiche tipiche di questo genere, molto apprezzato dai lettori. Un’opportunità per chi desidera migliorare le proprie competenze e avvicinarsi al mondo della scrittura romantica con competenza e metodo.

Progetto Area 51 di Music Academy annuncia una novità: si tratta dell’avvio di un laboratorio di scrittura creativa dedicato al Romance, uno dei generi più letti e amati di sempre, affidato alla guida di Lea Landucci, scrittrice affermata capace di muoversi con successo sia nel self publishing sia nel mondo delle case editrici tradizionali tra cui Sperling & Kupfer e Always Publishing. Il corso è pensato per chi ama il Romance in tutte le sue declinazioni, senza limiti di età né di sottogenere: dal contemporary al fantasy romance, dal romance storico al romantic suspense. L’unico requisito è la passione per le storie d’amore e il desiderio di raccontarle in modo efficace e consapevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

