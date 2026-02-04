A Magazzino Muse l’arte diventa poesia | da sabato la mostra di Luigi D’Addario

A Magazzino Muse ad Ancona apre una mostra di Luigi D’Addario. La personale intitolata «PoesiaEsistenza» si inaugura sabato alle 18 e resterà aperta fino al 28 febbraio 2026. L’artista porta le sue opere in uno spazio che diventa poesia, tra i quadri e le installazioni che invitano i visitatori a riflettere sulla vita e l’arte.

