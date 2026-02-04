A Magazzino Muse l’arte diventa poesia | da sabato la mostra di Luigi D’Addario
A Magazzino Muse ad Ancona apre una mostra di Luigi D’Addario. La personale intitolata «PoesiaEsistenza» si inaugura sabato alle 18 e resterà aperta fino al 28 febbraio 2026. L’artista porta le sue opere in uno spazio che diventa poesia, tra i quadri e le installazioni che invitano i visitatori a riflettere sulla vita e l’arte.
ANCONA – Quando l’arte si fa poesia, al via la personale di Luigi D’Addario «PoesiaEsistenza». L’appuntamento, negli spazi della galleria d’arte Magazzino Muse di Ancona, in via degli Aranci 1F, è per sabato, 7 febbraio, alle ore 18, ma la mostra sarà visitabile sino al 28 febbraio 2026.🔗 Leggi su Anconatoday.it
