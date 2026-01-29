Melania Trump rischio flop per il doc sulla First Lady | Casa Bianca preoccupata

La Casa Bianca è preoccupata per il nuovo documentario su Melania Trump. Nonostante Amazon abbia investito decine di milioni di dollari, il film sembra destinato a fallire al botteghino. La prima settimana di programmazione non sta portando i risultati sperati e gli studi sono ormai certi che il progetto non attirerà il pubblico previsto.

(Adnkronos) – Il nuovo documentario su Melania Trump, intitolato senza troppo sforzo creativo 'Melania', si preannuncia un flop al botteghino nella sua prima settimana di programmazione, nonostante gli studi Mgm di Amazon abbiano sborsato decine di milioni di dollari per realizzarlo e promuoverlo. Si prevede che il documentario, che racconta il ritorno della First Lady.

