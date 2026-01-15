Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Micale Penelope ai giornalisti | Evitate il presidio davanti alla casa della famiglia

Da lapresse.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara. Micale (Penelope) ha chiesto ai giornalisti di evitare il presidio davanti alla casa della famiglia, sottolineando la presenza di un minore e di persone anziane. L’obiettivo è rispettare la privacy e la serenità di chi sta vivendo questa difficile situazione, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso nell'informazione.

“ Evitate il presidio davanti alla casa della famiglia. C’è un minore, ci sono delle persone anziane, quindi evitate di stare davanti casa”. È l’appello ai giornalisti di Rocco Micale, vicepresidente dell’ associazione Penelope Lazio, davanti all’abitazione della famiglia di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma lo scorso 8 gennaio. Il marito della donna è indagato per omicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

federica torzullo scomparsa ad anguillara micale penelope ai giornalisti evitate il presidio davanti alla casa della famiglia

© Lapresse.it - Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, Micale (Penelope) ai giornalisti: “Evitate il presidio davanti alla casa della famiglia”

Leggi anche: Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara

Leggi anche: Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara: il marito indagato per omicidio. Gps e celle telefoniche smentiscono l'alibi; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara.

federica torzullo scomparsa anguillaraFederica Torzullo scomparsa da Anguillara, l’appello dei genitori: “Chi sa qualcosa parli con i carabinieri” - Questa mattina ad Anguillara punto stampa sulla scomparsa di Federica Torzullo: "I genitori continuano a rivolgere appelli alla cittadinanza" ... fanpage.it

federica torzullo scomparsa anguillaraIndagini accelerate sulla scomparsa di Federica Torzullo: "Trovate tracce di sangue in casa del marito" - Emergono tracce di sangue nella casa di Federica Torzullo, gli investigatori avanzano nella ricerca della verità sulla sua scomparsa. notizie.it

federica torzullo scomparsa anguillaraI genitori di Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: “Il suo silenzio ci ha sconvolto” - Parlano Stefano e Roberta, i genitori di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia. fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.