Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Micale Penelope ai giornalisti | Evitate il presidio davanti alla casa della famiglia

Federica Torzullo è scomparsa ad Anguillara. Micale (Penelope) ha chiesto ai giornalisti di evitare il presidio davanti alla casa della famiglia, sottolineando la presenza di un minore e di persone anziane. L’obiettivo è rispettare la privacy e la serenità di chi sta vivendo questa difficile situazione, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso nell'informazione.

" Evitate il presidio davanti alla casa della famiglia. C'è un minore, ci sono delle persone anziane, quindi evitate di stare davanti casa". È l'appello ai giornalisti di Rocco Micale, vicepresidente dell' associazione Penelope Lazio, davanti all'abitazione della famiglia di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma lo scorso 8 gennaio. Il marito della donna è indagato per omicidio. Questo articolo proviene da LaPresse.

