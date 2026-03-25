Un Posto al Sole spoiler 25 marzo 2026 | Diego prova ad aiutare Lorenza intanto Greta deve affrontare…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 25 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Roberto proverà ancora a recuperare il suo rapporto con Cristina, consapevole che la figlia stia attraversando un momento davvero delicato. Spoiler Un posto al sole 25 marzo 2026: Diego convince i suoi soci a non licenziare Lorenza? Greta dovrà affrontare l'uomo che aveva portato non poco trambusto nella sua vita di coppia nell'ultimo periodo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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