Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 24 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che in un periodo delicato della sua vita Ornella sente il bisogno di novità e proverà a cambiare le abitudini del marito. Nemmeno per Diego è un periodo semplice a causa dei problemi nati nella sua relazione con Ida. Lui e Lorenza si ritroveranno pericolosamente vicini, succederà qualcosa tra loro? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Grillo, dopo aver visto Angelo insieme a Sabbiese, inizierà ad avere dei dubbi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 24 marzo 2026: Grillo dubita di Damiano, Diego e Lorenza vicini

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