Patto tra Politecnico e Bocconi | I nostri incubatori di imprese uniti

Il Politecnico di Milano e l'Università Bocconi rafforzano la collaborazione tra i loro incubatori di imprese, PoliHub e Bocconi for Innovation. Questa unione rappresenta circa il 45% dei fondatori di startup in Italia, secondo dati Dealroom 2020-2024. L'obiettivo è promuovere un ecosistema innovativo più solido, favorendo la crescita di nuove imprese e sostenendo l'innovazione nel Paese attraverso la creazione di "Tech Europe Foundation".

Insieme rappresentano l’origine di circa il 45% dei fondatori di startup con sede in Italia, secondo i dati Dealroom 2020–2024: Politecnico di Milano e Bocconi uniscono ora davvero le forze e i loro “incubatori“ di imprese - il PoliHub e Bocconi for Innovation - che confluiscono in “ Tech Europe Foundation “. L’obiettivo è creare una piattaforma di scala europea. A guidarla è Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico e presidente di Tech Europe Foundation. "Con questa operazione le due università lanciano un segnale chiaro – sottolinea Resta –: per competere su scala internazionale è necessaria massa critica, mettendo a sistema competenze e risorse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

