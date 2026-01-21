Patto tra Politecnico e Bocconi | I nostri incubatori di imprese uniti

Da ilgiorno.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Politecnico di Milano e l'Università Bocconi rafforzano la collaborazione tra i loro incubatori di imprese, PoliHub e Bocconi for Innovation. Questa unione rappresenta circa il 45% dei fondatori di startup in Italia, secondo dati Dealroom 2020-2024. L’obiettivo è promuovere un ecosistema innovativo più solido, favorendo la crescita di nuove imprese e sostenendo l’innovazione nel Paese attraverso la creazione di “Tech Europe Foundation”.

Insieme rappresentano l’origine di circa il 45% dei fondatori di startup con sede in Italia, secondo i dati Dealroom 2020–2024: Politecnico di Milano e Bocconi uniscono ora davvero le forze e i loro “incubatori“ di imprese - il PoliHub e Bocconi for Innovation - che confluiscono in “ Tech Europe Foundation “. L’obiettivo è creare una piattaforma di scala europea. A guidarla è Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico e presidente di Tech Europe Foundation. "Con questa operazione le due università lanciano un segnale chiaro – sottolinea Resta –: per competere su scala internazionale è necessaria massa critica, mettendo a sistema competenze e risorse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

patto tra politecnico e bocconi i nostri incubatori di imprese uniti

© Ilgiorno.it - Patto tra Politecnico e Bocconi: "I nostri incubatori di imprese uniti"

Patto tra Regione e Fondazione Casa Artusi: uniti per valorizzare cibo, cultura e attrattivitàLa Regione e la Fondazione Casa Artusi rafforzano la loro collaborazione per valorizzare il cibo, la cultura e l'attrattività del territorio.

Leggi anche: Alea, patto sulle potature: "Per buttarle si prenota una settimana prima". Malumore tra le imprese

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Patto tra Politecnico e Bocconi: I nostri incubatori di imprese uniti; La Specola dell'Accademia delle Scienze: nuovo hub per la produzione di contenuti culturali multimediali; Luiss e Politecnico di Torino siglano un accordo per la formazione e l’innovazione tecnologica e sociale; Patto Bocconi-Politecnico: nasce il primo polo italiano del deep tech di scala europea.

patto tra politecnico ePatto tra Politecnico e Bocconi: I nostri incubatori di imprese unitiInsieme rappresentano l’origine di circa il 45% dei fondatori di startup con sede in Italia, secondo i dati Dealroom 2020–2024: Politecnico di Milano e Bocconi uniscono ora davvero le forze e i loro ... ilgiorno.it

patto tra politecnico ePatto Bocconi-Politecnico: nasce il primo polo italiano del deep tech di scala europeaI due atenei conferiscono B4i e PoliHub in Tef: una piattaforma no profit per accompagnare startup e ricerca dalla scienza al mercato. Il presidente Ferruccio Resta: «Pubblico e privato uniti per esse ... corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.