t mobile offre un mese gratis e 300 dollari per provare il servizio internet di casa

T-Mobile lancia un’offerta speciale: un mese di internet gratis e 300 dollari di cashback per provare il servizio di casa. Chi si iscrive può testare senza costi il nuovo T-Mobile 5G Home Internet e, se decide di continuare, riceve un bonus per i primi mesi. L’offerta mira a convincere più clienti a scegliere il provider, puntando sulla velocità e sulla copertura del 5G.

questo testo presenta l’offerta promozionale di t-mobile 5g home internet, evidenziando i vantaggi principali, i piani disponibili e le condizioni legate al cashback. viene spiegato come sfruttare al meglio la promozione, quali servizi sono inclusi e quali risparmi si possono ottenere in abbinamento a piani telefonici illimitati. è presente inoltre l’opzione di una prova gratuita e la spedizione gratuita del gateway. offerta t-mobile 5g home internet: mese gratuito e cashback fino a 300 dollari. t-mobile mette a disposizione un mese di servizio gratuito per tutti i piani 5G Home Internet. il cashback in Mastercard varia in base al pacchetto scelto: 100 dollari per il piano introduttivo Rely, 200 dollari per Amplified e 300 dollari per All-In. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

