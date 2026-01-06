Quota neve a 300 metri nella Toscana orientale | in azione spalaneve e spargisale

A 300 metri di altitudine nella Toscana orientale, la neve sta interessando diverse aree a causa delle recenti allerte meteo. Sono in corso interventi di spalaneve e spargisale per garantire la sicurezza e la circolazione stradale. La situazione richiede attenzione e prudenza, in particolare nelle zone più colpite dal maltempo.

FIRENZE – Come da allerta meteo la neve è arrivata in molte zone della Toscana, soprattutto orientale. La quota neve, questa mattina, è a 300 metri e localmente anche a quote inferiori. “Si raccomanda – scrive il governatore Eugenio Giani – di prestare attenzione alla guida e l’obbligo di dotazioni invernali. Sono in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Arrivata la prima neve, in azione mezzi spalaneve e spargisale Leggi anche: Spargisale in azione dalla serata di giovedì, piano neve attivo a Bergamo - Foto e video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo, valichi innevati: la situazione e le previsioni; Allerta meteo sull'Abruzzo, nevicate fino a quote basse all'Epifania; Meteo Livorno, la Befana porta freddo e pioggia: temperature in calo. Le previsioni; Previsioni meteo: neve in arrivo in Italia anche a quote basse. Il focus su Arezzo. Arriva la neve? Rinviato il tradizionale tuffo in mare della Befana - È arrivata la neve nelle colline tra il Forlivese e il Ravennate, oltre 300 metri di quota, come testimonia oggi (5 gennaio) l'inviato di Emilia Romagna ... ravennaedintorni.it

