Quota neve a 300 metri nella Toscana orientale | in azione spalaneve e spargisale

A 300 metri di altitudine nella Toscana orientale, la neve sta interessando diverse aree a causa delle recenti allerte meteo. Sono in corso interventi di spalaneve e spargisale per garantire la sicurezza e la circolazione stradale. La situazione richiede attenzione e prudenza, in particolare nelle zone più colpite dal maltempo.

FIRENZE – Come da allerta meteo la neve è arrivata in molte zone della Toscana, soprattutto orientale. La quota neve, questa mattina, è a 300 metri e localmente anche a quote inferiori. “Si raccomanda – scrive il governatore Eugenio Giani – di prestare attenzione alla guida e l’obbligo di dotazioni invernali. Sono in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

