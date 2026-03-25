Una sciatrice di 23 anni ha vinto la Coppa Europa nella tappa conclusiva della stagione a Schladming, in Austria. Nei giorni scorsi, si è aggiudicata il titolo di campionessa continentale, terminando in prima posizione nella classifica generale. La vittoria arriva dopo aver gareggiato sulla neve austriaca, partendo da San Giuliano Terme.

Nata il 18 agosto all'ombra della Torre, dal 2018 gareggia stabilmente per la selezione azzurra sulle nevi di tutta Europa e fa parte del gruppo sportivo dell'Esercito. Ha esordito nella coppa continentale nel 2021 e nel febbraio del 2025 ha esordito anche in Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale degli sci. La sua crescita negli ultimi dodici mesi è stata travolgente. Dopo il 76° posto in generale della scorsa stagione, Alice è riuscita a chiudere la Coppa Europa 2026 al primo posto, realizzando così una doppietta con il titolo europeo nello slalom che la lancia di diritto sul panorama ‘principale’ nella prossima annata agonistica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Un fulmine pisano sulla neve: la sciatrice Alice Pazzaglia conquista la Coppa Europa

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