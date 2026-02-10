Alice Pazzaglia ha conquistato un ottimo terzo posto nello slalom di Coppa Europa a Hasliberg. L’italiana ha disputato due manche veloci e precise, portando a casa un risultato importante per la stagione. Quattro azzurre sono finite nella top 8, dimostrando la buona forma delle squadre italiane su questa pista svizzera. La gara è stata molto combattuta, con diverse atlete che si sono alternate in testa, ma alla fine sono state le piste di Meiringen-Hasliberg a premiare la Pazzaglia.

Una tappa chiave della Coppa Europa di sci alpino femminile 2026 si è svolta sulla pista svizzera di Meiringen-Hasliberg, offrendo una sfida serrata tra velociste esperte e giovani promesse. L’evento ha mostrato continuità di rendimento, gestione tattica delle due manche e riscontri di livello assoluto, con distacchi contenuti e griglie competitive. La somma dei tempi ha premiato Janine Maechler, con un tempo complessivo di 1:37.53, frutto di 50.55 nella prima manche e 46.98 nella seconda. Il margine su Moa Landstroem si è attestato a 0.13 secondi. Alle spalle della vincitrice, si è collocata Alice Pazzaglia in seconda posizione, staccata di 0. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Alice Pazzaglia conquista il podio nello slalom di Coppa Europa a Hasliberg, quattro italiane nella top 8

Alice Pazzaglia si aggiudica lo slalom di Chamonix in Coppa Europa, confermando la sua crescita nel circuito.

