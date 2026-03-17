Alice Pazzaglia si trova in testa alla classifica generale della Coppa Europa di sci alpino con 886 punti. La festa è prevista in Austria, dove si svolgeranno le prossime gare. Questo risultato segue il precedente di Franzoni, che aveva ottenuto importanti piazzamenti in passato. La stagione continua con l'obiettivo di laurearsi campionessa.

Alice Pazzaglia svetta in testa alla classifica generale della Coppa Europa di sci alpino con 886 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 300 lunghezze nei confronti della svizzera Stefanie Grob, 359 su Sara Allemand e 390 sull’altra elvetica Hanine Maechler quando al termine della stagione mancano all’appello soltanto le Finali, previste tra Saalbach (prove veloci) e Schladming (discipline tecniche) dal 20 al 25 marzo. Con quattro gare ancora in programma (una per specialità in Austria: discesa libera, superG, gigante, slalom), la 23enne pisana è ormai a un passo dal conquistare il trofeo nel circuito continentale, inferiore per importanza soltanto alla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alice Pazzaglia pronta per vincere la Coppa Europa generale! Festa pronta in Austria. E il precedente di Franzoni…

Articoli correlati

Alice Pazzaglia conquista il podio nello slalom di Coppa Europa a Hasliberg, quattro italiane nella top 8Una tappa chiave della Coppa Europa di sci alpino femminile 2026 si è svolta sulla pista svizzera di Meiringen-Hasliberg, offrendo una sfida serrata...

Alice Pazzaglia trionfa nello slalom di Chamonix in Coppa Europa. Beatrice Sola in Top 5Si tinge di azzurro lo slalom di Coppa Europa in notturna disputato sulla pista francese di Chamonix.