L' Intelligenza artificiale farà l' alimentazione dei neonati prematuri

Uno studio delle ricercatrici della Fondazione Irccs San Gerardo insieme al Policlinico di Milano per creare una dieta personalizzata Una alimentazione personalizzata per i neonati prematuri grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. È quanto emerge dall'ultimo studio realizzato da ricercatrici della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori e del Politecnico di Milano pubblicato sul Journal of Perinatology. Nei neonati grandi prematuri la crescita non è solo un indicatore numerico ma un rallentamento della crescita extrauterina può avere conseguenze che si estendono nel tempo "Con possibili ricadute anche sullo sviluppo neurocognitivo - spiega Bozzetti dell'Irccs - Per questo studiare la transizione nutrizionale significa puntare non solo a ‘far crescere di più’, ma a sostenere la qualità complessiva dello sviluppo.🔗 Leggi su Monzatoday.it

L’intelligenza artificiale entra in azione per aiutare i neonati prematuri, perché molti di loro hanno bisogno di un’alimentazione su misura.

Il settore dei computer potrebbe vedere un aumento dei prezzi nei prossimi mesi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Intelligenza artificiale e lavoro: la vera sfida è imparare in fretta; Quasi tutti i giovani utilizzano l’intelligenza artificiale; Vendere nel 2026: come l’intelligenza emotiva sta trasformando le reti commerciali in Puglia (e perché l’IA non basta); Claude Code promette un futuro in cui chiunque si farà i suoi software.

L'Intelligenza artificiale farà l'alimentazione dei neonati prematuriUno studio delle ricercatrici della Fondazione Irccs San Gerardo insieme al Policlinico di Milano per creare una dieta personalizzata ... monzatoday.it

Simone Ranucci Brandimarte (IIA): nessuna paura dell’AI che farà solo bene alle assicurazioni e ai brokerIl crollo delle azioni di broker e assicurazioni alla notizia dell’ingresso di Tuoi in ChatGpt è stato del tutto immotivato, dice il presidente dell’Italian Insurtech Association. L'intelligenza artif ... milanofinanza.it

Dal 16 febbraio 2026 l’intelligenza artificiale sviluppata da xAI arriva sui modelli Tesla idonei in Europa. Tra le novità: navigazione avanzata, consultazione del manuale e personalità personalizzabili - facebook.com facebook

Esperimento: farsi un assistente con l’intelligenza artificiale x.com