Festival del Libro ecco la quinta edizione | sarà itinerante

Il Festival del Libro di Bibbiena cambia volto. Quest’anno diventa itinerante, spostandosi in diverse località della zona. L’evento si apre il 21 febbraio con Martina Marchiò, coordinatrice di Medici Senza Frontiere, che presenta il suo libro su Gaza. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, punta a coinvolgere più pubblico e ad ampliare i luoghi di incontro per gli appassionati di lettura.

Il Festival del Libro di Bibbiena, che si aprirà ufficialmente il 21 febbraio con la coordinatrice di medici Senza Frontiere Martina Marchiò e il suo libro su Gaza, da quest’anno è anche un festival itinerante.Racconta questo progetto speciale nel progetto del Festival del libro Francesca Nassini.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il Festival del Libro di Bibbiena, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà dal 21 febbraio all’8 marzo 2026.

Festival del Libro, ecco la quinta edizione: sarà itineranteIl comune attiva un trasporto speciale per tutte le classi che hanno problemi a raggiungere i luoghi del festival ... arezzonotizie.it

Festival del Libro. A Bibbiena anche Pera ToonsConto alla rovescia per la quinta edizione. La rassegna dal 21 febbraio all’8 marzo. msn.com

