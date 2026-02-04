Bibbiena arriva il Festival del libro | la quinta edizione è anche itinerante

Il Festival del Libro di Bibbiena torna con la quinta edizione che si allarga in giro per i paesi della zona. La manifestazione, che si aprirà il 21 febbraio, quest’anno si farà ancora più grande, spostandosi tra varie locations. Si inizia con Martina Marchiò, coordinatrice di Medici Senza Frontiere, che presenta il suo libro su Gaza.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Il Festival del Libro di Bibbiena, che si aprirà ufficialmente il 21 febbraio con la coordinatrice di medici Senza Frontiere Martina Marchiò e il suo libro su Gaza, da quest’anno è anche un festival itinerante. Racconta questo progetto speciale nel progetto del Festival del libro Francesca Nassini, Assessora del Comune di Bibbiena e promotrice dell’iniziativa: “Il Comune di Bibbiena, oltre a finanziare completamente il festival del Libro e a organizzarlo insieme ad altri soggetti, gestendo attraverso i suoi uffici tutta la parte logistica, di ufficio stampa, di alternanza scuola-lavoro e di coinvolgimento delle scuole con una calendarizzazione per i diversi eventi, quest’anno ha deciso anche di rispondere a un problema che riguardava diverse classi degli istituti casentinesi, ovvero la mancanza di mezzi per raggiungere i vari luoghi della manifestazione e partecipare a presentazioni, eventi e laboratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

