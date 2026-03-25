È stato pubblicato il libro “Un chilo d’anima. Metamorfosi di un disturbo alimentare” di Roberto Arduini, che racconta la sua esperienza personale con un disturbo alimentare. L’autore apre il racconto descrivendo il primo insulto ricevuto, che non fu una punizione fisica ma una parola offensiva. Il testo approfondisce il rapporto complesso con il cibo, andando oltre la semplice narrazione di una dieta riuscita.

“Il primo schiaffo che ho ricevuto non fu una mano sul viso, ma una parola: ciccione”. Comincia così “Un chilo d’anima” di Roberto Arduini, libro che non si limita a raccontare una dieta riuscita ma scava dentro una delle dipendenze più invisibili e meno raccontate: quella dal cibo. E lo fa dalla prospettiva di un uomo, in un territorio narrativo ancora dominato da storie al femminile. Arduini è una voce che molti italiani conoscono senza saperlo. Dal 2018 conduce I Lunatici su Rai Radio 2, programma notturno che ha conquistato un pubblico fedele di insonni, lavoratori del turno di notte, anime inquiete in cerca di compagnia. Ora quella voce rassicurante racconta la propria inquietudine: una vita segnata dal peso – quello sulla bilancia e quello dentro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Un chilo d’anima. Metamorfosi di un disturbo alimentare”: l’esordio in libreria di Roberto Arduini

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