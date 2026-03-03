Roberto Costantini presenta L' amore non basta alla Libreria Feltrinelli di Parma

Giovedì 5 marzo alle 18, lo scrittore Roberto Costantini presenta il suo nuovo romanzo,

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Giovedì 5 marzo alle ore 18 Roberto Costantini presenta il suo nuovo romanzo L’amore non basta (Marsilio Editori) presso la Libreria Feltrinelli di Parma, in dialogo con Marcello Mendogni. Un’indagine che segna il grande ritorno in libreria del commissario Michele Balistreri. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Roberto Costantini L’amore non basta Marsilio Editori Collana: Farfalle pp. 416, euro 19,90 In libreria dal 3 marzo 2026 Dopo otto anni, il tormentato commissario Balistreri si ripresenta in libreria con vecchi demoni e nuove ferite, impegnato in una adrenalinica indagine che riaccende la suspense. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Alla libreria Feltrinelli di Terni va in scena Cioran il terribileSabato 10 gennaio alle 17, la libreria Feltrinelli di Terni - via Cesare Battisti, 9 - ospiterà la presentazione del libro di Nicola Vacca dedicato a...

Alla libreria Feltrinelli la presentazione dell’Annuario dello Sport Campano 2026Alla presentazione dell'Annuario dello Sport Campano 2026, sarà consegnato il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026 al campione olimpico Patrizio...

Aggiornamenti e notizie su Roberto Costantini

Temi più discussi: 10 libri da leggere in uscita a marzo 2026; Treviso Giallo, svelata l'ottava edizione: Sarà dedicata a fake news e menzogne; Tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2026 di Treviso Giallo.

Adriana Volpe, il divorzio turbolento da Roberto Parli/ Ora felice con Dario Costantini: Mi ha conquistataAdriana Volpe, la storia turbolenta terminata con l’ex marito Roberto Parli e la nuova storia con il compagno Dario Costantini: In punta di piedi Adriana Volpe ha di recente ritrovato l’amore al ... ilsussidiario.net

Adriana Volpe, chi è nuovo fidanzato Dario Costantini?/ Ex marito Roberto Parli condannato per maltrattamentiAdriana Volpe felice accanto al nuovo fidanzato Dario Costantini: tutto sulla vita sentimentale della conduttrice e l'ex marito Roberto Parli. Adriana Volpe ha da qualche tempo un nuovo compagno. Si ... ilsussidiario.net

MARZO #GherardoColombo Roberto Costantini Marco Proietti Mancini Valentina Petrini Romana Petri Giampaolo Frezza Paolo Palladino #costicabradatan Luca Bianchini Gabriele Vecchione La Setta dei Poeti Estinti François Morlupi Centro Commercial - facebook.com facebook

Balistreri è tornato, con vecchi demoni e nuove ferite, per scoprire l’ultimo lembo di verità Roberto Costantini L’amore non basta Da oggi in libreria! marsilioeditori.it/libri/scheda-l… #Marsilio #Farfalle #RobertoCostantini #LAmoreNonBasta #Balistr x.com