Capodanno cinese | così la bellezza festeggia il Cavallo di Fuoco

A Milano, la comunità cinese si prepara a celebrare il Capodanno cinese con una sfilata di costumi tradizionali e fuochi d’artificio, mentre le strade si riempiono di lanterne rosse e decorazioni dorate per il 17 febbraio, data di inizio del nuovo anno lunare.

Un anno energico, dunque, a tratti impetuoso, che anche la bellezza si appresta a festeggiare con una serie di edizioni limitate. Ecco tutte le più belle (secondo noi). Capodanno cinese: la Bee Bottle di Guerlain Guerlain omaggia l'anno cinese del cavallo di Fuoco con una nuova versione della sua iconica Bee Bottle, che per l'occasione si veste di oro e rosso grazie a una creazione di Atelier Truscelli. Il cavallo, simbolo di potere ed eleganza, è placcato in oro 24 carati ed è decorato da scintillanti cristalli Swarovski: 78 rotondi fissati a cascata lungo la criniera e uno dal taglio a mandorla per raffigurare l’occhio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Padova si prepara a festeggiare l’arrivo del Capodanno cinese, che quest’anno segna l’anno del Cavallo.

Il Capodanno cinese del 2026 si avvicina e si celebrerà il 17 febbraio.

