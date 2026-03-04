Un Arazzo per la pace | l' iniziativa in piazza Italia dell' Unione donne italiane

Nell'ambito della VIII commissione consiliare, dedicata a pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione, si è svolta un’audizione delle rappresentanti dell’Unione donne italiane. Le due donne, Luciana Amato e Maria Concetta Cancer, hanno partecipato alla discussione in presenza di membri della commissione presieduta da Maria Ranieri. L’iniziativa intitolata “Un Arazzo per la pace” si è svolta in piazza Italia.

Si tratterà di un mosaico composto da diverse “tessere”, ognuna contenente un simbolo o una parola contro la guerra, preparate e poi cucite collettivamente dalle donne partecipanti Al centro della seduta la discussione sul progetto “Un Arazzo per la pace”, iniziativa promossa dall’Udi e dalla rete “10-100-1000 piazze di donne per la pace”, e sulla “Carta dell'Impegno per un Mondo Disarmato”. Per l'iniziativa l'Udi ha richiesto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, oltre alla diffusione di una circolare nelle scuole per coinvolgere i giovani. “La natura biologica della donna come custode della vita - ha detto Amato - è intrinsecamente contraria a qualsiasi minaccia alla vita stessa”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Iran, una bandiera gigante per la pace. Manifestazione in piazza Nettuno: “Assordante il silenzio dell’Unione europea”Bologna, 17 gennaio 2026 - "Tutto serve al mondo, tranne che altre guerre e la corsa al riarmo". ’Tessere la pace’, iniziativa dedicata alle donne ucraineUn’importante iniziativa ’Tessere la Pace’, promossa da La Casa delle Donne di Modena, in collaborazione con la Rete 10, 100, 1000 piazze di Donne... Contenuti e approfondimenti su Un Arazzo per la pace l'iniziativa in.... Temi più discussi: Ritorna a Venezia un prezioso arazzo restaurato del Quattrocento; A Narni nasce Minerva donna: In tante al lavoro per realizzare l’arazzo della pace; Quattro anni dopo - Pressenza; Gorillaz – Recensione di ‘The Mountain’: un inno alla morte e al ricominciare da capo. Reggio Calabria: un Arazzo per la pace a Piazza Italia, in commissione audizione dell’UdiNel corso dei lavori della VIII Commissione consiliare (Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione) del comune di Reggio Calabria, presieduta da Maria Ranieri, si è ... strettoweb.com Reggio Calabria, Un Arazzo per la pace a Piazza Italia il 28 marzoCama si unisce così al lungo elenco di italiani che, come lui, si trovano lontani da casa in attesa di riprendere i voli regolari ... reggiotv.it Reggio Calabria: “un Arazzo per la pace” a Piazza Italia, in commissione audizione dell'Udi facebook Il British Museum ottiene una sponsorizzazione di 5 milioni di sterline per la mostra dell’Arazzo di Bayeux ift.tt/jtV6isS x.com