Nessun incidente stradale mortale a Nichelino in un anno | i dati dell' attività della polizia locale nel 2025

Nel 2025, Nichelino ha registrato un anno senza incidenti stradali mortali, un dato che testimonia l’efficacia delle strategie di sicurezza adottate. In occasione della festa di San Sebastiano, la polizia locale ha presentato al Sindaco e alle autorità comunali i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno, evidenziando l’impegno costante per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Non si ferma all'alt della polizia locale e provoca un incidente stradaleUn veicolo non si è fermato all’alt imposto dalla polizia locale, causando un incidente stradale.

