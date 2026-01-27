Cortona i numeri di un anno di attività | ecco l’impegno della Polizia locale

La Polizia locale di Cortona ha concluso un anno di attività, evidenziando l’impegno nel garantire sicurezza e ordine pubblico. I dati raccolti mostrano i risultati ottenuti e le sfide affrontate, riflettendo l’importanza di un servizio costante e dedicato alla comunità. Un’analisi dei numeri che contribuisce a comprendere meglio il ruolo di questa istituzione sul territorio.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – . Il lavoro quotidiano fra sanzioni, accertamenti e controlli per la prevenzione nel 2025. È stato un 2025 di grande impegno per la Polizia locale di Cortona che mette nero su bianco i numeri delle attività svolte. Sono stati 105 gli incidenti stradali rilevati, di cui 65 con feriti, nessuno mortale. Il numero non tiene conto di quelli in cui ad operare sono state altre forze dell’ordine con cui la Polizia locale opera in sinergia, in particolare quando c’è necessità di attingere alle videocamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica di episodi oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

