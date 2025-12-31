Mattarella scegliete il vostro futuro | pace sport e giovani

Il presidente Mattarella invita i cittadini a riflettere sul proprio futuro, sottolineando l’importanza di pace, sport e giovani come elementi fondamentali per il progresso. In un contesto di sfide e incertezze, questa comunicazione mira a incoraggiare un impegno condiviso verso un domani più stabile e sereno, valorizzando valori di solidarietà e speranza. Un momento di riflessione per tutti noi, per tracciare insieme un percorso di crescita e di rinnovamento.

"Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace": inizia così l'undicesimo discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal Quirinale. Alle sue spalle due "manifesti" importanti: la prima pagina del Corriere della Sera dopo la vittoria della Repubblica sulla monarchia e la Costituzione italiana. Inquadrato anche il presepe allestito al Colle. Parlando delle guerre in Ucraina e a Gaza, il capo dello Stato ha usato parole nette: "Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mattarella, "scegliete il vostro futuro": pace, sport e giovani Leggi anche: Sergio Mattarella, il discorso di fine anno: «Ripugnante rifiutare la pace. Nessun ostacolo è più forte della democrazia. Giovani scegliete il vostro futuro» Leggi anche: Mattarella: “La questione salari non può essere elusa, riguarda il futuro dei giovani” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meloni chiama Mattarella: «l'Italia farà tutto il possibile per la pace». La Russa: «Grazie presidente»; Mattarella, il discorso di fine anno: cosa dirà? L’impegno dei giovani per la Repubblica e l'urgenza della pace; Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: trasportato in ospedale | .it; Sergio Ramelli a sinistra fa ancora paura | .it. Quirinale, Mattarella: "Ripugnante il rifiuto della pace. La Repubblica è uno spartiacque". Ai giovani: "Scegliete il vostro futuro, non rassegnatevi" - “L’affermazione della libertà, la costruzione della pace sono nell’atto fondativo della nostra Repubblica, che esprime la volontà di realizzare il futuro insieme, attraverso il dialogo. affaritaliani.it

Mattarella nel messaggio di fine anno: «Giovani, siate e esigenti e coraggiosi. Scegliete il vostro futuro» - Il richiamo alla pace, gli 80 anni della Repubblica nelle parole del Capo dello Stato Mattarella nel messaggio di fine anno ... ecodibergamo.it

Mattarella: 'La nostra vera forza è la coesione sociale'. L'appello ai giovani: 'Non rassegnatevi, scegliete il vostro futuro' - Di fronte ai bombardamenti delle città ucraine e della devastazione di Gaza. ansa.it

#Mattarella ai giovani: siate coraggiosi, scegliete il vostro futuro x.com

In piedi, davanti alla scrivania per far risaltare il tono diretto e colloquiale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli italiani il suo undicesimo discorso di fine anno. “Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle citt - facebook.com facebook

