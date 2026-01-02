Mattarella numero 11 La spinta ai giovani | Non rassegnatevi e scegliete il futuro

Il presidente Mattarella invita i giovani a non arrendersi, incoraggiandoli a scegliere il futuro con determinazione. In un momento di trasformazione, l’Italia ha saputo emergere come attore di rilievo sulla scena internazionale, passando da un passato di semplicità a un presente di impegno e crescita. Questa chiamata rappresenta un invito a guardare avanti con fiducia, contribuendo al progresso del Paese.

Eccola, la «nostra storia di successo», quella che da Paese di sciuscià spaghetti mandolino ci ha trasformato «in un attore di grande rilievo sulla scena internazionale». Ottant'anni di democrazia sempre più forte, di battaglie vinte contro la mafia, il terrorismo e almeno in parte la povertà, di riforme e progressi sociali, di eccellenze tecnologiche e culturali, premi Oscar e ori olimpici, ottant'anni appunto che Sergio Mattarella, nel suo discorso di Capodanno, fa scorrere come un veloce film di avventure. Forse siamo ancora un popolo di navigatori, comunque «la Repubblica siamo noi». Quindi impegnatevi, dice il capo dello Stato, votate, partecipate perché «nessuno è esentato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

