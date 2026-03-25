Ultimissime Inter LIVE | le parole di Mkhitaryan Bastoni sta recuperando dall’infortunio pronta un’offerta per Koné

Sono state diffuse le ultime dichiarazioni di Mkhitaryan durante la sessione di interviste in diretta, mentre Bastoni sta completando il percorso di recupero da un infortunio. Nel frattempo, si lavora su una proposta contrattuale per Koné, che potrebbe presto entrare nel mirino della società. Queste le novità più recenti riguardanti la rosa e le operazioni di mercato della squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 25 MARZO. Mkhitaryan racconta: «Qui mi sono sentito subito a casa. Momenti migliori? Legati sicuramente a quel trofeo». Mkhitaryan, come Frattesi, Zielinski e De Vrij, si è raccontato ai microfoni di Wheel Talks, di Inter Media House. Le sue parole Nazionali Inter, impegni tra Europa e Usa: ecco chi tornerà per ultimo a disposizione di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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