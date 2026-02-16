Ultimissime Inter LIVE | valutazioni su Bastoni in vista del Bodo le parole di Simonelli

Giovanni Bastoni si sta preparando per la partita contro il Bodo, dopo aver ricevuto una valutazione positiva da parte dello staff nerazzurro. Il difensore ha lavorato intensamente in allenamento questa mattina, sperando di essere in campo domani. Nel frattempo, l’allenatore Simonelli ha commentato le sue condizioni e la sua disponibilità.

Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 16 FEBBRAIO. Ore 16:47 – Simonelli annuncia: «Il 23 marzo incontro società arbitri. Kalulu-Bastoni? Protocollo assurdo, per me il VAR.». Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l'Assemblea odierna: le dichiarazioni Ore 16:23 – Bastoni sotto esame ad Appiano: Chivu e i dirigenti sondano lo stato d'animo del difensore dopo i veleni del derby d'Italia.