Ultimissime Inter LIVE | Bastoni sta recuperando dall’infortunio pronta un’offerta per Koné

Sul fronte nerazzurro si segnala che il difensore sta seguendo un percorso di recupero da un infortunio e si attende il suo ritorno in campo. Nel frattempo, la società sta preparando un’offerta ufficiale per un centrocampista proveniente da un altro club. Le ultime notizie aggiornano le attività di mercato e gli aggiornamenti sullo stato dei giocatori.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 25 MARZO. Konè, per l’Inter è il grande sogno di mercato: difficile convincere la Roma. Pronta un’offerta super!. Konè è il grande sogno per il calciomercato estivo dell’Inter, la società è pronta al grande investimento! Bastoni scalpita, verso Italia-Irlanda del Nord: cosa filtra sul difensore dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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