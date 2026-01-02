Ottolini Juve ufficiale | è il nuovo direttore sportivo dei bianconeri Il comunicato ufficiale del club e tutti i dettagli

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ottolini come nuovo direttore sportivo. La società ha diffuso un comunicato in cui vengono forniti dettagli sulla nomina dell’ex Genoa, segnando un passaggio importante per il futuro del club. Questa scelta rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della struttura dirigenziale della squadra, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la pianificazione delle strategie sportive.

Ottolini Juve, è lui il nuovo direttore sportivo della Juventus. Di seguito il comunicato del club bianconero sulla nomina dell'ex Genoa. La Juventus ha ufficializzato una svolta cruciale per il proprio assetto societario, annunciando il ritorno di Marco Ottolini nel ruolo di Direttore Sportivo. Il dirigente, che negli ultimi anni ha ricoperto con successo lo stesso incarico presso il Genoa, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime stagioni, segnando l'inizio di un nuovo corso operativo alla Continassa. Questa nomina rappresenta un tassello fondamentale nella ristrutturazione dell'area sportiva voluta dalla proprietà, con l'obiettivo di garantire a Luciano Spalletti una gestione del mercato dinamica e profonda.

