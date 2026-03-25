Ue-Australia non solo commercio | firmata una partnership geopolitica a tutto campo

L’Unione Europea e l’Australia hanno firmato un accordo che va oltre il commercio, stabilendo una partnership a livello geopolitico. La firma si aggiunge a una serie di accordi commerciali già conclusi dall’UE con altri paesi e aree, come il Mercosur e l’India, rafforzando così le relazioni tra le due entità in vari ambiti.

L’ Unione Europea non si ferma e con la conclusione del patto con l’Australia consolida un percorso avviato nei mesi scorsi con gli accordi commerciali che l’hanno unita prima al Mercosur, il mercato sudamericano guidato dal Brasile, e poi all’ India poi. Accordi, questi, che hanno sia una ricaduta di mercato che una proiezione pienamente geopolitica. Così è il patto concluso a Canberra dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e dal capo di governo australiano Anthony Albanese, con cui non solo saranno abbattuti circa il 99% dei dazi commerciali ma si aprirà anche a una approfondita partnership strategica e securitaria. Il culmine di un lungo percorso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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