Ucraina | drone russo colpisce parco giochi di Leopoli

Nella giornata del 15 gennaio, un drone russo ha colpito un parco giochi nel centro di Leopoli, in Ucraina occidentale. L’episodio evidenzia le tensioni in corso nella regione e le conseguenze dei conflitti tra Russia e Ucraina. Le autorità locali stanno valutando la situazione e adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione.

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - La Russia ha colpito con un drone un parco giochi nel centro della città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale. Lo ha riferito il governatore Maksym Kozytsky. Secondo le informazioni preliminari, non sono state segnalate vittime, ha affermato in un post su Telegram. "L'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre degli edifici vicini, tra cui un istituto politecnico e alcuni edifici residenziali", ha riferito il sindaco di Leopoli Andrii Sadovy.

