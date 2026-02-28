MotoGP Thailandia 2026 streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere qualifiche e gara

La MotoGP Thailandia 2026 si prepara a portare in pista i piloti e le moto di questa stagione, con qualifiche e gara trasmesse in diretta TV in chiaro e in streaming gratuito. La manifestazione si svolgerà sull’autodromo locale, con gli appassionati che potranno seguire le sessioni attraverso diversi canali dedicati. L’evento rappresenta l’ultima tappa del ciclo regolamentare attuale con le moto da 1.

La MotoGP 2026 è pronta a partire: sarà l'ultima stagione dell'attuale ciclo regolamentare con le moto da 1.000cc. Il debutto è fissato al "Chang International Circuit", a Buriram, circa 400 km a nord-est di Bangkok (Thailandia). Il tracciato misura 4,6 km, presenta 12 curve (7 a destra e 5 a sinistra) e un rettilineo principale.