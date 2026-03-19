Orban | Ungheria non supporta Ucraina se non riceve il petrolio

Il primo ministro ungherese ha dichiarato che il paese non supporterà decisioni a favore dell’Ucraina fino a quando non riceverà il petrolio che ritiene di spettargli. Ha precisato che l’Ungheria desidera ricevere il petrolio che l’Ucraina sta attualmente bloccando. La posizione è stata comunicata durante una conferenza a Bruxelles.

Bruxelles, 19 mar. (askanews) – “Vogliamo ricevere il petrolio che l’Ucraina sta bloccando. Non supporteremo nessuna decisione in favore dell’Ucraina finché l’Ungheria non riceverà il petrolio che le appartiene”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban arrivando al Consiglio europeo. “La nostra posizione è chiara: siamo pronti a sostenere l’Ucraina quando riceveremo il petrolio che loro stanno bloccando. Aspettiamo il petrolio, il resto sono storie, vogliamo fatti. E’ un fattore di esistenza per l’Ungheria” che senza petrolio rischia “la bancarotta” e dunque “non è un gioco”, ha ribadito. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Lavoratori domestici, arrivano i contributi digitali: guida pratica in 5 punti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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