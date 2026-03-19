Il primo ministro ungherese ha dichiarato che il suo paese è disposto a supportare l’Ucraina, ma solo dopo aver riottenuto il petrolio che attualmente è sotto blocco. La sua posizione è chiara e si basa sulla condizione del petrolio come priorità prima di fornire assistenza. La questione del blocco del petrolio rappresenta l’elemento centrale del suo intervento.

“La posizione ungherese è molto semplice. Siamo pronti a sostenere l’Ucraina quando riavremo il nostro petrolio che è bloccato da loro “. Lo dice il premier ungherese, Viktor Orban, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. “Aspettiamo il petrolio – ha proseguito Orban – Tutto il resto è solo favola. Quindi crediamo solo ai fatti: il petrolio deve arrivare in Ungheria. E poi si aprirà un nuovo capitolo, fino ad allora non possiamo appoggiare alcuna proposta filo-ucraina. Mi dispiace, è una questione esistenziale. Quello di cui stiamo parlando non è politica”. “Senza quel petrolio, tutte le famiglie che lavorano nelle aziende ungheresi andranno in bancarotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Orban: “Pronti a sostenere Kiev quando riavremo il nostro petrolio”

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