Ucraina il Financial Times | garanzie di sicurezza Usa subordinate al sì di Kiev a cessione del Donbass

L’articolo analizza le recenti evoluzioni nella politica estera degli Stati Uniti verso l’Ucraina, evidenziando come le garanzie di sicurezza siano ora condizionate a un possibile accordo di pace con la Russia. La situazione diplomatica si sviluppa in un contesto di grande delicatezza, con implicazioni significative per il futuro della regione e i rapporti internazionali.

Gli equilibri diplomatici attorno alla guerra in Ucraina entrano in una fase estremamente delicata. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’ amministrazione Trump avrebbe chiarito a Kiev che le future garanzie di sicurezza degli Stati Uniti non saranno automatiche, ma subordinate al raggiungimento preliminare di un accordo di pace con la Russia. Un’intesa che, nelle intenzioni di Washington, potrebbe prevedere la cessione del Donbass a Mosca, aprendo uno scenario carico di conseguenze politiche e strategiche. Il messaggio inviato all’Ucraina segna un cambio di impostazione rilevante. Gli Stati Uniti avrebbero infatti fatto capire che eventuali impegni di difesa a lungo termine dipendono dalla disponibilità di Volodymyr Zelensky ad accettare concessioni territoriali considerate finora inaccettabili dal governo ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

