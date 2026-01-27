Ucraina FT | garanzie di sicurezza Usa subordinate a cessione del Donbass

L’articolo analizza la posizione degli Stati Uniti riguardo alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, sottolineando come queste siano condizionate dall’accordo di pace e dalla possibile cessione del regione del Donbass alla Russia. La questione rappresenta un elemento chiave nelle dinamiche geopolitiche della regione e nelle relazioni internazionali coinvolte.

L'amministrazione Trump ha fatto sapere all'Ucraina che le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti sono subordinate al fatto che Kiev concordi prima un accordo di pace che probabilmente comporterebbe la cessione della regione del Donbass alla Russia. Lo scrive il Financial Times in esclusiva. Volodymyr Zelensky spera di firmare documenti sulle garanzie di sicurezza e un "piano di prosperità" postbellico con gli Stati Uniti già questo mese, dando a Kiev una leva nei futuri colloqui con Mosca. Ma Washington sta ora segnalando che gli impegni di sicurezza degli Stati Uniti dipendono dal raggiungimento di un accordo con la Russia.

