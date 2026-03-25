Ucraina drone russo sconfina e colpisce centrale elettrica in Estonia

Nelle prime ore di oggi, un drone russo ha attraversato lo spazio aereo dell’Estonia e ha colpito una ciminiera di una centrale elettrica situata nella contea di Ida-Viru. L’incidente si è verificato nella zona di Auvere, senza riferimenti a vittime o danni collaterali. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e segnalata dai media.

(Adnkronos) – Un drone russo è entrato nello spazio aereo dell'Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi. Lo riferiscono le Forze di difesa lettoni e l'emittente pubblica estone Err. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e le infrastrutture elettriche non hanno subito danni,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Drone russo sconfina in Estonia, colpita una centrale elettrica. Un secondo velivolo esplode in Lettonia. Raid su Odessa: danneggiato un edificio residenziale Drone russo contro una centrale elettrica in EstoniaABBONATI A DAYITALIANEWS Impatto su un impianto energetico nel nord Europa Un velivolo senza pilota di origine russa si è schiantato contro una... Approfondimenti e contenuti su Ucraina drone russo sconfina e colpisce... Argomenti discussi: Ucraina, frammenti di drone russo su piazza Maidan a Kiev. Drone russo sconfina in Estonia, colp...Sconfinamenti di velivoli senza pilota del Cremlino in territorio Nato. Si riunisce in seduta di emergenza il governo di Tallin. Mosca: Abbattuti nella notte 389 droni di Kiev ... msn.com Guerra Ucraina, drone russo colpisce una centrale elettrica in Estonia. E Mosca attacca la regione di OdessaUn drone russo è entrato nello spazio aereo dell'Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere , nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi. Lo riferiscono le Forze di d ... ilmessaggero.it