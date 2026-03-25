Drone russo contro una centrale elettrica in Estonia

Un drone senza pilota di origine russa si è schiantato contro una centrale elettrica in Estonia, colpendo la ciminiera dell’impianto di Auvere. L’incidente ha interessato un impianto energetico situato nella regione nord europea. Non sono stati segnalati danni o feriti legati all’evento. La centrale rimane operativa e le autorità stanno indagando sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Impatto su un impianto energetico nel nord Europa Un velivolo senza pilota di origine russa si è schiantato contro una struttura energetica situata in Estonia, colpendo in particolare la ciminiera della centrale elettrica di Auvere. L’episodio è stato reso noto dalle autorità di sicurezza interne del Paese baltico. Nessuna vittima né danni alla rete elettrica Secondo le informazioni ufficiali diffuse, non si registrano feriti a seguito dell’impatto. Inoltre, l’incidente non ha provocato conseguenze sul funzionamento della rete elettrica nazionale, che continua a operare regolarmente. Dinamica dell’incidente Le autorità estoni hanno chiarito che il drone è entrato nello spazio aereo nazionale provenendo dalla Russia, per poi schiantarsi contro l’impianto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Drone russo contro una centrale elettrica in Estonia Articoli correlati Leggi anche: Drone russo sconfina in Estonia, colpita una centrale elettrica. Un secondo velivolo esplode in Lettonia. Raid su Odessa: danneggiato un edificio residenziale Ucraina, drone russo colpisce in EstoniaUn drone entrato nel territorio estone dallo spazio aereo russo ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere a pochi chilometri dal... Large-scale network failure: will the power system withstand January 31 Altri aggiornamenti su Drone russo Temi più discussi: Kiev, drone russo su piazza Maidan. Era un velivolo guidato dall’Ia; Kiev: Quasi mille droni russi contro l’Ucraina in 24 ore. Colpito il centro di Leopoli, danni a sito Unesco; La Russia lancia 400 droni sull'Ucraina in una notte nell'attacco più grande delle ultime settimane; Kiev: Mosca ha lanciato oltre 400 droni in pieno giorno. Drone russo colpisce centrale elettrica in EstoniaTALLINN, 25 MAR - Un drone russo si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia. Lo riferisce il servizio di sicurezza interna del paese baltico (Iss). L'Iss ha annunciato ch ... ansa.it Drone russo si schianta su una centrale elettrica in EstoniaUn drone russo si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia. Lo riferisce il servizio di sicurezza interna. Il Servizio di Sicurezza Interna estone (Iss) ha annunciato che ... unionesarda.it UCRAINA | Drone russo colpisce la centrale elettrica in Estonia. La Russia attacca la regione di Odessa, colpito un edificio residenziale. Esplosioni a Belgorod, la città russa senza elettricità. #ANSA - facebook.com facebook