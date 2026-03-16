La raccolta firme per una nuova fermata per la linea 91express | Renderebbe più sicuro il percorso verso la scuola

È stata avviata una raccolta firme per chiedere l’installazione di una nuova fermata sulla linea 91 express. L’obiettivo è facilitare il percorso di studenti e famiglie che ogni giorno devono raggiungere le scuole, con l’intento di rendere più sicuro e comodo il tragitto. La proposta si concentra sulla creazione di una fermata aggiuntiva lungo il percorso esistente.

I ragazzi e le ragazze dell'associazione Move ha lanciato una petizione online per richiedere l'inserimento di BocceaNazareth lungo il tracciato del collegamento fra Casalotti e Battistini Una nuova fermata per la linea bus 91 express per “rendere più facile la vita a tante famiglie, studentesse e studenti che ogni giorno devono raggiungere la propria scuola”. Su questo si basa la raccolta firme lanciata da Move, l’associazione fondata da giovani ragazzi e ragazze di Casalotti che richiedono uno stop in più per il mezzo che collega il quartiere del tredicesimo municipio alla stazione della metro di Battistini. “Il 91express è una soluzione di supporto, utile ma che ovviamente non risolve tutti i problemi” - ha dichiarato lo scorso dicembre ai nostri microfoni la presidente del municipio XIII, Sabrina Giuseppetti. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Cascina Merlata: la scuola ha i posti ma i bambini vengono esclusi, avviata una raccolta firmeA Cascina Merlata la scuola dell’infanzia dispone di “spazi sufficienti per cinque classi”, ma ne sono attivate solo tre. Leggi anche: "Stornara non è un paese per bambini", tre richieste per una città più sicura: scatta la raccolta firme Tutti gli aggiornamenti su La raccolta firme per una nuova fermata... Temi più discussi: Guardia medica via da Mandello: già 870 firme per evitare la fuga; Rende, petizione per ripristinare i sensi di marcia a Roges e ridurre il traffico su via Kennedy; Viabilità a Roges, scatta la raccolta firme: Disagi dopo i nuovi sensi di marcia e lo spartitraffico · CosenzaChannel.it; Fortezza non rende giustizia alla storia: il Noce lancia il referendum. Ragusa, raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare su flussi migratori e natalitàRagusa, raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare su flussi migratori e natalità. Ecco come firmare ... quotidianodiragusa.it Referendum Giustizia: firma per difendere la Costituzione!Serve anche la tua firma contro la riforma Nordio! 15 cittadini hanno avviato la raccolta firme contro la riforma Nordio, vanno raccolte 500mila firme per il referendum. Firma anche tu per dire NO ... partitodemocratico.it Il 22 - 23 marzo voteremo NO al referendum sulla giustizia. I promotori del “sì” sostengono che la separazione delle carriere dei pubblici ministeri da quelle dei giudici renderebbe più efficiente e “giusta” la giustizia. Sappiamo invece che sono sette gli artic - facebook.com facebook Secondo me avere come colleghi renderebbe gli uffici e le redazioni luoghi migliori. Leggete che bella storia x.com