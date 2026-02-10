Daniela Santanché indagata per un’altra bancarotta nuovi guai per la ministra | l’inchiesta sul crack di Bioera

La ministra Daniela Santanché si trova di nuovo al centro di un’inchiesta. La procura di Milano ha aperto un’indagine per bancarotta su un’altra azienda, oltre a Ki Group srl. Le indagini si concentrano sul crack di Bioera, e ora la ministra rischia di finire sotto accusa anche in questa vicenda.

Non solo Ki Group srl, c’è un’altra azienda per cui Daniela Santanchè è indagata dalla procura di Milano con l’ipotesi di bancarotta. Si tratta di Bioera, società del gruppo del biofood di cui la ministra del Turismo è stata presidente fino al 2021. L’inchiesta che ruota intorno al crack di Bioera è separata sia da quella sulla bancarotta di Ki Group, sia da quella sul falso in bilancio di Visibilia e dalla presunta truffa all’Inps. Articolo in aggiornamento. L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

La ministra Daniela Santanché è indagata a Milano per un’altra bancarotta, questa volta legata al fallimento di Bioera.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata raggiunta da un’ulteriore indagine.

Bioera, ministra Santanché indagata per bancarotta(Adnkronos) - La ministra del Turismo Daniela Santanché risulta indagata per bancarotta dalla Procura di Milano nel fascicolo che riguarda Bioera. Si tratta di un altro fascicolo rispetto a quello che ... cn24tv.it

Daniela Santanché indagata per un'altra bancarotta dopo il crac di BioeraIl crac della società del biofood nel dicembre 2024, pochi mesi prima del fallimento della Ki-group. Da qui l'iscrizione della ministra del Turismo nel registro degli indagati per bancarotta ... msn.com

