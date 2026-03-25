Arezzo-Ascoli sale la febbre Biglietti polverizzati in 3 minuti

A pochi minuti dalla messa in vendita, 600 biglietti del settore ospiti per la partita tra Arezzo e Ascoli sono stati esauriti. La vendita è iniziata alle 20 di lunedì e tutti i posti disponibili sono stati acquistati in meno di tre minuti. La partita si svolgerà lunedì sera, con inizio alle 20.

Letteralmente polverizzati in meno di 3 singoli minuti i 600 biglietti del settore ospiti messi a disposizione per il confronto di lunedì sera (avvio alle 20.30 con diretta su Rai Sport) che vedrà l’ Ascoli sfidare in trasferta la capolista Arezzo. Il popolo bianconero è in fibrillazione per il duello che inevitabilmente deciderà un’intera stagione. La vendita dei tagliandi iniziata ieri allo scoccare delle ore 10 di fatto è come se non si fosse mai aperta, vista la rapidità con la quale sono andati in esaurimento tutti i posti disponibili. Nelle ultime ore si è ragionato sulla possibilità di chiedere un’ulteriore dotazione di 200 biglietti, ma per adesso questa resta soltanto un’ipotesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo-Ascoli, sale la febbre. Biglietti polverizzati in 3 minuti Articoli correlati Arezzo, polverizzati gli ultimi 550 biglietti. Lo scontro al vertice sarà per 8mila tifosidi Andrea Lorentini Saranno circa poco meno di 8mila gli spettatori che faranno da cornice al big match di domenica tra e Ravenna. Leggi anche: Sale la 'febbre' da Lotteria Italia: nel Foggiano acquistati 91.560 biglietti, vendite in aumento del 20% Altri aggiornamenti su Arezzo Ascoli sale la febbre Biglietti... Temi più discussi: Arezzo-Ascoli, 600 biglietti. Scongiurata la riduzione per il big match; Arezzo-Ascoli, febbre da promozione: Comunale verso il tutto esaurito per il big match, chiesti altri posti per la Curva Sud. Un premio per Bucchi; Arezzo, missione compiuta: poker al Bra e +5 sull'Ascoli prima dello scontro diretto; Arezzo scatenato: poker servito in trasferta. Tre punti d’oro, con un messaggio all’Ascoli. Arezzo-Ascoli: biglietti polverizzati in poche ore per il match che vale la BArezzo–Ascoli: è tutto esaurito. I biglietti, messi in vendita lunedì 23 marzo alle 14 per i sostenitori amaranto sono andati polverizzati in poche ore. Lunedì prossimo, alle 20.30, il Comunale accogl ... corrierediarezzo.it Arezzo, sale la febbre per il big match con l'Ascoli: polverizzati i bigliettiSarà un Comunale delle grandi occasioni quello di lunedì sera per la sfida tra Arezzo e Ascoli, un big match che vale una grande fetta di Serie B. Secondo quanto riferito da La ... tuttoc.com Arbitri serie C: Arezzo-Ascoli a Poli, Pasculli dirige Pineto-Samb - facebook.com facebook Il Trento la pareggia. Poker Arezzo e +5 su Ascoli. Pari a Perugia e Terni x.com